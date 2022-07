POL-PPTR: Im Gespräch mit Bürgern in Mariahof: Polizisten klären auf Streife über Call-Center-Betrug auf

Trier (ots) - Am gestrigen Donnerstagabend, gegen 20:30 Uhr, stellten Zeugen einen Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Trierer Neustraße fest. Durch den Brand entstand ein Schaden im unteren sechsstelligen Bereich. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. Nach den ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei kann Brandstiftung als Ursache nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Trier Pressestelle Telefon: ...

mehr