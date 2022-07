POL-PPTR: Brand in der Neustraße

Trier (ots) - Das Mitarbeitenden-Netzwerk für LSBTIQ* in der Polizei, VelsPol (Verband lesbischer und schwuler Polizeibediensteter), veranstaltet sein jährlich stattfindendes Bundesseminar in der Zeit vom heutigen 13. Juli bis zum kommenden Sonntag, den 17. Juli 2022, in Trier. Die vom Bundes- und Landesverband Rheinland-Pfalz organisierte Tagung, die zuletzt 2019 in ...

mehr