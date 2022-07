POL-PPTR: Zu hoch und zu viel geladen - Polizei stoppt mehrere Holztransporte

Trier (ots) - Der 22-jährige Mann, der vergangenen Dienstag, 5. Juli, tot in der Salm aufgefunden wurde, ist offenbar ertrunken. Der Mann aus der Verbandsgemeinde Wittlich-Land war seit mehreren Tagen unbekannten Aufenthalts. Bei einer Suchaktion am 5. Juli, an der Feuerwehren und die Polizei beteiligt waren, wurde der 22-Jährige am späten Abend leblos in der Salm aufgefunden. Die Obduktion hat jetzt ergeben, dass der ...

