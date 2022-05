POL-PDKL: Sachbeschädigung an geparktem Fahrzeug

Kusel (ots) - In der Nacht von Freitag, den 27.05.2022 auf Samstag, den 28.05.2022 hat ein unbekannter Tä-ter ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Hierbei wurde an dem beschädigten Fahrzeug die Fahrerseite mit einem unbekannten Gegen-stand zerkratzt, sowie alle vier Reifen platt gestochen. Das betroffene Fahrzeug befand sich in der Berliner Straße in 66869 Kusel. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1500Euro. Sachdienliche ...

