Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: mehrere geparkte PKW mutwillig beschädigt, Zeugen angegriffen und beleidigt

Landstuhl/Atzel (ots)

Am Freitagabend, dem 27.05., gegen 22:30 Uhr, beschädigten zwei männliche Personen im Alter von 19 bzw. 21 Jahren mindestens drei geparkte Fahrzeuge im Bereich der Berliner Straße in Landstuhl. Die Täter warfen jeweils die Windschutzscheiben mit Betonpflanzsteinen ein. Zwei zufällig hinzugekommene Zeugen wurden durch die Beiden beleidigt und auch angegriffen, wodurch sie jeweils leicht verletzt wurden. Die beiden Täter konnten letztlich festgenommen werden; sie erwarten nun mehrere Strafanzeigen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die Polizei bittet etwaige Zeugen oder auch Geschädigte, sich bei der Polizei Landstuhl persönlich, unter der Rufnummer 06371-8050 oder per E-Mail an pilandstuhl@polizei.rlp.de zu melden.|pilan

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern