Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall mit Personenschaden

Adenbach (ots)

54 Jahre alte PKW-Fahrerin kommt von der Fahrbahn ab. Die Frau fuhr am Mittwochvormittag in der Odenbacher Straße in Richtung Odenbach. Aufgrund einer kurzen gesundheitlichen Schwäche verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß gegen ein Verkehrsschild. Durch den Aufprall erlitt sie leichte Verletzungen und wurde im Anschluss an die Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. An der Unfallstelle wurde die Streife von den Feuerwehren aus Adenbach und Odenbach unterstützt. |pilek

