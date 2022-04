Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Auto zerkratzt

Im Laufe des Donnerstags wurde ein in der Mozartstraße geparkter Pkw zerkratzt. An dem Hyundai entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um sachdienliche Hinweise zum Verursacher.

Ravensburg

Polizei sucht Zeugen nach Raubdelikt

Nach einem Raub im Hirschgraben in der Nacht von Samstag, den 16.04. auf Sonntag, den 17.04. (wir berichteten) sucht die Polizei immer noch nach Zeugen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, dass sich um die Tatzeit zwei junge Frauen im Alter von etwa 20 Jahren in unmittelbarer Nähe der Geschehnisse aufgehalten haben sollen. Das 30-jährige Tatopfer sprach die beiden in der Nacht im Bereich der Treppen an. Die jungen Frauen, sowie weitere Personen, die Angaben zur Tat machen können oder denen eine verdächtige Jugendgruppe in den Grünanlagen am Hirschgraben aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 bei der Polizei zu melden. Auch der entwendete schwarze Rucksack, Marke Jordan, Modell Jump Man, fehlt immer noch. Hinweise dazu werden ebenfalls erbeten.

Unsere ursprüngliche Meldung vom 17.04.:

Ravensburg - Raub

Von einer größeren Personengruppe wurde ein 30-jähriger in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 23:30 Uhr im Hirschgraben in Ravensburg ausgeraubt. Der Geschädigte wurde von den Tatverdächtigen unvermittelt beim Vorbeigehen attackiert, mehrere Tatverdächtige schlugen und traten hierbei auf ihn ein. Anschließend wurde der Rucksack des Geschädigten entwendet. Der Geschädigte wurde leicht verletzt.

Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/803-3333 erbeten.

Ravensburg

Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Durch die Kollision mit einer Leitplanke hat sich ein 43 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Schlierer Straße am Freitagmorgen kurz vor 9 Uhr schwer verletzt. Der Biker überholte auf dem Weg nach Ravensburg mehrere Fahrzeuge an einer unübersichtlichen Stelle, als ihm plötzlich Gegenverkehr entgegenkam. Er wich nach links aus und prallte gegen die Schutzleitplanke. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn nach der Kollision zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Das Motorrad musste nach dem Unfall von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die Schlierer Straße war zur Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt.

Ravensburg

Handy weggenommen

Um sein Handy gebracht worden ist ein 44-jähriger Mann am Mittwoch wohl auf dem Marienplatz. Er fragte eigenen Angaben zufolge einen fremden Mann auf der Sitzbank im Bereich des Lederhauses, ob dieser auf sein Mobiltelefon aufpassen könne, während er sich die Schuhe band. Als er sein Handy zurückforderte, gab dieser an, keines erhalten zu haben und ging davon. Um zu klären, wie sich der Vorfall zugetragen hat, bittet die Polizei Personen, die den Vorfall eventuell beobachtet haben, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden. Der Unbekannte wird auf etwa 35 bis 40 Jahre alte und 170 cm groß geschätzt. Er trug eine weiße Jacke, blaue Jeans und eine Basecap.

Ravensburg

Mann nach Ruhestörung in Polizeigewahrsam

Da er fortwährend durch laute Musik aufgefallen war und auch auf Aufforderung der Polizei nicht leiser stellte, musste ein 42 Jahre alter Mann in Polizeigewahrsam genommen werden. Der Störenfried war die Nacht hindurch mehrfach auf die laute Musik angesprochen und auch von der Polizei zur Ruhe ermahnt worden. Da Anweisungen, diese leiser zu stellen, nicht fruchteten, nahmen die Beamten ihn letztlich gegen 6.30 Uhr in Arrest. Er hat nun mit einer Anzeige wegen Ruhestörung und einer Kostenrechnung für den Gewahrsam zu rechnen.

Weingarten

Radfahrer stürzt

Auf einem abschüssigen Feldweg nahe der Laurastraße ist am Donnerstag gegen 12.30 Uhr ein Pedelec-Fahrer gestürzt. Er verletzte sich dabei an der Hüfte. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle, wurde der 78-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Weingarten

Wände beschmiert

Einen Schmierfink, der am Donnerstag kurz vor 19 Uhr eine Wand im 2. Obergeschoss eines Gebäudes der Hochschule Weingarten in der Doggenriedstraße bemalt hat, wurde von einem Mitarbeiter der Hochschule auf frischer Tat erwischt. Der 46-jährige Tatverdächtige versuchte daraufhin zu flüchten, konnte von dem Mitarbeiter bis zum Eintreffen der Polizei aber verfolgt werden. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung zu. Der durch den Farbstift an der Wand entstandene Sachschaden fiel gering aus.

Weingarten

Mann an Tankstelle angegriffen - Zeugen gesucht

Nach einer handfesten Auseinandersetzung am späten Mittwochabend an einer Tankstelle in der Waldseer Straße sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 32-jähriger Mann soll einen 28-Jährigen zwischen 23 Uhr und 23.30 Uhr an der Zapfsäule aufgesucht haben, als dieser sein Auto betanken wollte. Den Angaben des Jüngeren zufolge, sei der Mann auf ihn losgegangen, habe ihn zu Boden gestoßen und im Anschluss auf ihn eingeschlagen. Erst als eine weitere Person hinzukam, ließ der Angreifer von seinem Gegenüber ab und flüchtete. Der 28-Jährige erlitt durch den Übergriff den ersten Erkenntnissen zufolge eher leichte Blessuren. Die Polizei Weingarten hat die Ermittlungen zum genauen Ablauf der Tat eingeleitet und erhofft sich von Zeugen weitere Hinweise. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Baindt

Pkw kollidiert mit abbiegendem Traktor - Unfall

Beim Zusammenstoß eines Pkw mit einem Traktor am späten Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr auf der K 7951 bei Baindt wurde mindestens eine Person verletzt. Eine 25 Jahre alte Mercedes-Fahrerin fuhr von der Thomas-Dachser-Straße in Richtung Baindt und setzte zum Überholen eines vorausfahrenden Traktors an. Dabei erkannte sie nicht, dass dessen 21 Jahre alter Lenker im Begriff war, nach links auf einen Feldweg abzubiegen. In der Folge stieß der Mercedes mit der rechten Fahrzeugfront wuchtig gegen den Traktor. Dabei erlitt die Autofahrerin leichte Verletzungen. Sowohl sie, als auch ihren Mitfahrer und den Traktorfahrer brachten Rettungskräfte zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Am Pkw entstand rund 40.000 Euro, am landwirtschaftlichen Fahrzeug rund 15.000 Euro Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs hat die Polizei Weingarten die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Wolpertswende

Vorfahrt genommen - Unfall auf Gemeindeverbindungsweg

Zwei leicht verletzte Personen und doppelter Totalschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen gegen kurz nach 8 Uhr auf einem Gemeindeverbindungsweg zwischen Vorsee und Stuben ereignet hat. Eine aus Richtung Stuben fahrende 53-jährige Fiat-Lenkerin nahm an einer Einmündung einer Mazda-Fahrerin die Vorfahrt. Bei der Kollision zogen sich die beiden 18 Jahre alten Insassen im Mazda leichte Verletzungen zu. Die Unfallverursacherin kam nicht zu Schaden. An beiden Autos dürfte Totalschaden entstanden sein, der jeweils auf etwa 4.000 Euro beziffert wird. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Isny

Wohnhaus gerät in Brand

Zum Brand eines Wohnhauses mussten Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst am heutigen Freitag kurz nach 9 Uhr in den Sonnenweg ausrücken. Eine Sauna im Keller des Hauses geriet aus noch nicht abschließend geklärter Ursache in Brand. Die Wehrleute der Feuerwehr, die mit 62 Einsatzkräften vor Ort waren, konnten die Flammen rasch löschen. An dem Wohnhaus entstand Sachschaden von rund 100.000 Euro. Die Wohnräume blieben bedingt bewohnbar. Zwei 63 und 67 Jahre alte Bewohner, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Haus befanden, wurden mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und erlitten ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Die Bewohner des Nachbargebäudes wurden von den Rettungskräften vorsorglich evakuiert. Durch die starke Rauchentwicklung wurden im Lagerraum des Nachbarhaues Waren im Wert von rund 50.000 Euro beschädigt. Die Ermittlungen des Polizeipostens Isny zur Brandursache dauern derzeit an.

Leutkirch

Radlerin übersehen

Verletzungen hat eine Radfahrerin von einem Zusammenstoß mit einem Pkw am Donnerstag gegen 12.30 Uhr in der Memminger Straße davongetragen. Die Radlerin befuhr die Untere Grabenstraße und wollte, der Vorfahrtsstraße folgend, in die Memminger Straße abbiegen. Dabei wurde sie von einem 34-jährigen Autofahrer übersehen, der ihr entgegenkam und Richtung Marktstraße abbiegen wollte. Das Auto des 34-Jährigen erfasste die Radlerin, die dadurch leichte Verletzungen erlitt. Am Pkw entstand ein geringer Sachschaden von rund 250 Euro.

Aichstetten

Laptop aus Auto gestohlen

Mit einem perfiden Ablenkungsmanöver haben Diebe am Donnerstagmorgen einen Autofahrer auf der Eurorastanlage um seinen Laptop gebracht. Der 53-Jährige wurde von einer Gruppe Männer, angeblich Ukrainer angesprochen und nach einer Wegbeschreibung gefragt. Sie überredeten ihn dazu, sie wegen genaueren Erklärungen zu ihrem Auto zu begleiten. Vermutlich nutzten Komplizen die kurze Abwesenheit, um aus dem Auto des Mannes dessen Laptop aus der Tasche zu nehmen. Der Diebstahl fiel erst auf, als der 53-Jährige bereits weitergefahren war. Das Polizeirevier Leutkirch hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf die männliche Personengruppe, die an der Euroraststätte Personen angesprochen hat, werden unter Tel. 07561/8488-0 erbeten.

