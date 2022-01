Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Zwei Einbrüche in der Nacht auf Mittwoch - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, 12.01.2022, ereigneten sich in Bonndorf zwei Einbrüche in Firmengebäude. Die Taten könnten zusammenhängen. Es wurden Bargeld und Arbeitsgeräte entwendet. An einem Gebäude wurde ein erheblicher Sachschaden verursacht. Der Sach- und Diebstahlschaden dürfte bei insgesamt rund 17.000 Euro liegen.

Wer in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, diese dem Polizeiposten Bonndorf zu melden (Kontakt: 07703 9325-0).

