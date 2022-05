POL-PDKL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Kusel (ots) - In der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmittag verschafften sich bislang Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Restaurant in der Hintergasse. Aus dem Innenraum wurden mehrere Küchenutensilien sowie weiteres Inventar der Gaststätte entwendet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2500EUR geschätzt. Wer Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Kusel telefonisch unter 06381/919-0 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de zu ...

mehr