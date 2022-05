Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung an geparktem Fahrzeug

Kusel (ots)

In der Nacht von Freitag, den 27.05.2022 auf Samstag, den 28.05.2022 hat ein unbekannter Tä-ter ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Hierbei wurde an dem beschädigten Fahrzeug die Fahrerseite mit einem unbekannten Gegen-stand zerkratzt, sowie alle vier Reifen platt gestochen. Das betroffene Fahrzeug befand sich in der Berliner Straße in 66869 Kusel. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1500Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter 06381/919-0 oder per E-Mail unter pikusel@poilzei.rlp.de entgegen. |pikus

