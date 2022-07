POL-PPTR: Die angekündigten Geschwindigkeitsmessungen im Bereich des Polizeipräsidiums Trier in der 29. Kalenderwoche

Trier (ots) - Unbekannte brachen am Dienstag, dem 5. Juli, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Trierer Neustraße ein. Im Zeitraum zwischen 07:50 Uhr und 18:20 Uhr drangen die bislang unbekannten Täter durch die Eingangstür in die Wohnung ein und durchsuchten mehrere Räume nach Wertsachen. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter 0651/9779-2290 zu melden. ...

