Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Raub zum Nachteil einer Frau am Konzer Hauptbahnhof

Konz (ots)

Zu einem Raub zum Nachteil einer 26-jährigen Frau kam es am Abend des 08.07.2022 gegen 22:20 Uhr im Bereich des Bahnsteiges 3 des Konzer Hauptbahnhofs. Dabei wurde zunächst ein 45-jähriger Passant geschlagen und anschließend die oben genannte Geschädigte zur Herausgabe ihres Rucksackes genötigt. Bei der Tat wurde die Frau nicht und der Mann leicht verletzt. Die drei jugendlichen Täter wurden als südländisch beschrieben und flüchteten in unbekannte Richtung. Möglicherweise entfernten sie sich auch per Zug. Einer der Täter trug einen auffälligen roten Pullover und ein anderer eine grüne Mütze. Der Dritte führte ein Fahrrad mit sich. Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei Trier unter der Telefonnummer 0651/97792290.

