Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Tote Katze in Trier - Zewen aufgefunden

Trier (ots)

Am 08.07.22, gegen 20.00 Uhr, wurde von Anwohnern der Kanzelstraße in Trier - Zewen, eine tote Katze aufgefunden. Die Katze war ihrem Besitzer kurz zuvor entlaufen. Das Tier trug eine auffällige Leine um den Hals. Hinweise bitte an die Polizei Trier unter der 0651 9779-2290.

