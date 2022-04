Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Zwei Männer brechen in ein Gebäude ein und werden gestört - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Mittwoch, 27.04.2022, sind zwei Männer bei einem Einbruch in ein Gebäude an der Jacobistraße in Altwarmbüchen gestört worden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Wenig später nahmen Einsatzkräfte zwei auf die Täterbeschreibung passenden Männer vorläufig fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Großburgwedel hebelten gegen 00:45 Uhr zwei Täter ein Fenster eines Gebäudes an der Jacobistraße auf und verschafften sich so Zugang zu den Räumlichkeiten. Allerdings wurden die Täter durch einen Zeugen gestört und flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung.

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach den Einbrechern ein. Im Nahbereich wurden zwei 25 und 32 Jahre alte Männer angetroffen, die auf die Täterbeschreibung passten. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den mutmaßlichen Tätern geben können, sich beim Polizeikommissariat Großburgwedel unter der Telefonnummer 05139 991-115 zu melden. /nash, ram

