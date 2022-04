POL-H: Fahrraddemo am Samstag - Polizei weist auf mögliche Verkehrsbehinderungen hin

Hannover (ots) - Am Mittwoch, 27.04.2022, ist ein 45 Jahre alter Mann aus Uetze schwer verletzt auf einem Feldweg in der Straße Röhndamm in Burgdorf gefunden worden. Der bewusstlose Mann wurde in eine Klinik gebracht. Aktuell gehen die Ermittler von einem versuchten Totschlag aus und bitten Zeugen um Hinweise zum ...

mehr