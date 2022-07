Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: VelsPol-Bundestagung ab heute in Trier - Samstag Teilnahme am Christopher-Street-Day.

Trier (ots)

Das Mitarbeitenden-Netzwerk für LSBTIQ* in der Polizei, VelsPol (Verband lesbischer und schwuler Polizeibediensteter), veranstaltet sein jährlich stattfindendes Bundesseminar in der Zeit vom heutigen 13. Juli bis zum kommenden Sonntag, den 17. Juli 2022, in Trier.

Die vom Bundes- und Landesverband Rheinland-Pfalz organisierte Tagung, die zuletzt 2019 in Potsdam stattfand, war schon für 2020 in Trier geplant, musste jedoch pandemiebedingt auf dieses Jahr verschoben werden.

Der Verband vertritt die Interessen lesbischer, schwuler aber ebenso bisexueller, transsexueller, transgender, intersexueller und queerer Menschen (LSBTIQ*), die bei der Polizei des Bundes und der Länder, Justiz und dem Zoll bedienstet sind. Die Zielsetzung ist dabei, Vorurteilen innerhalb und außerhalb der Polizei entgegenzutreten und einen vorurteilsfreien Umgang der Mehrheitsgesellschaft gegenüber LSBTIQ* zu erreichen.

Den Auftakt der Bundestagung, die unter dem Motto "Vielfalt macht den Job" steht, bildet ein Eröffnungsbankett am heutigen Abend, an dem neben den Tagungsteilnehmenden auch Vertreterinnen und Vertreter auf Wirtschaft, Politik und Sport eingeladen sind.

Schirmfrau ist die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer.

Unter anderem wird auch Polizeipräsident Friedel Durben ein Grußwort an die Gäste der Veranstaltung richten.

Bewusst wurde der Termin so gewählt, dass die Teilnehmenden sich an dem Trierer Cristopher-Street-Day (CSD) beteiligen können, der am kommenden Samstag, den 16. Juli, in der Innenstadt gefeiert wird.

Weitere Informationen finden Sie unter www.seminar-velspol.de

