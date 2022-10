Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Motorradfahrerin tödlich verunglückt

Reutlingen (ots)

Riederich (RT)/Bempflingen (ES): Eine 25-jährige Motorradfahrerin hat bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der Kreisstraße1231 zwischen Riederich und Bempflingen ihr Leben verloren. Die junge Frau war gegen 16.15 Uhr mit ihrer Ducati in Fahrtrichtung Bempflingen unterwegs. Als sie am Ortsausgang von Riederich beschleunigte, verlor sie ohne Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer die Kontrolle über ihre Maschine, stürzte schwer und wurde über die Fahrbahn ins Bankett geschleudert. Noch am Unfallort erlag sie ihren erlittenen Verletzungen. Neben dem Notarzt und dem Rettungsdienst war die Feuerwehr Riederich mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. Zur Betreuung von Zeugen waren Vertreter der Psychosozialen Notfallversorgung an der Unfallstelle im Einsatz. Die Kreisstraße war für die Dauer der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme gesperrt. (ak)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell