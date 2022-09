POL-DN: LKW mit gefälschter HU aus dem Verkehr gezogen

Nörvenich (ots) - Auf einer Großbaustelle im Vicus Quartier in Nörvenich haben Diebe in der Nacht auf Donnerstag (29.09.2022) gleich elf Container aufgebrochen. Sie entwendeten diverse Werkzeuge und Geräte. Auf der Großbaustelle in der Hardtstraße in Nörvenich arbeiten mehrere Firmen auf verschiedenen Flurstücken. Der oder die Täter waren zwischen 16:00 Uhr am Mittwoch und 6:30 Uhr am Donnerstag auf der Baustelle ...

