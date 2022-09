POL-DN: Zwei Verletzte und ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich

Merzenich (ots) - In Merzenich wurden in der Nacht auf Donnerstag (29.09.2022) mehrere Fahrzeuge auf dem Parkplatz am S-Bahnhof aufgebrochen. Der oder die Täter waren zwischen 15:40 Uhr am Mittwoch und 00:20 Uhr am Donnerstag unterwegs. Die Fahrzeuge waren auf dem S-Bahnparkplatz in der Steinstraße geparkt. Unbekannte schlugen dort an insgesamt neun Pkw die Scheiben ein. Dann durchsuchten sie die Fahrzeuge. Ob und wie ...

