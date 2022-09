Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Supermarkt

Niederzier (ots)

Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag (28.09.2022) in einen Supermarkt in der Niederzierer Straße in Oberzier eingebrochen. Sie entwendeten Tabakwaren. Dann flüchteten sie unerkannt.

Der oder die Täter sind zwischen 21:10 Uhr am Mittwoch und 02:45 Uhr am Donnerstag in das Geschäft eingebrochen. Sie verschafften sich durch eine Fluchttür Zugang zu dem Supermarkt. Dann hebelten sie einen Schrank mit Tabakwaren aus der Wand und brachen ihn auf. Sie erbeuteten Tabakwaren mit bislang unbekanntem Wert.

Wer im oben genannten Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 02421 949-6425 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell