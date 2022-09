POL-DN: Drei Verletzte und ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich

Aldenhoven (ots) - In der Knappenstraße in Aldenhoven hat die Polizei am Dienstag (27.09.2022) Diebesgut sichergestellt. Ein aufmerksamer Bürger hatte zwei auffällige Fahrräder bei der Polizei gemeldet. Sie lagen im Keller eines Mehrfamilienhauses. Um 12:00 Uhr am Mittag meldete sich ein Zeuge bei der Polizei. Ihm waren zwei, teilweise auseinandergebaute, Fahrräder im Keller eines Mehrfamilienhauses aufgefallen. Im ...

