POL-DN: Schon wieder Diebe auf Friedhof unterwegs

Kreuzau (ots) - Unbekannte sind in der Zeit zwischen Donnerstag (22.09.2022) und Dienstag (27.09.2022) in einen Second-Hand-Laden der Caritas in Kreuzau eingebrochen. Sie entwendeten Bargeld aus dem Geschäft in der Dürener Straße. Eine Mitarbeiterin des Second-Hand-Ladens bemerkte den Einbruch am Dienstagmorgen. Sie öffnete die Kasse, um Wechselgeld herauszugeben. Dabei stellte sie fest, dass Bargeld fehlte. Auch aus ...

