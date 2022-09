POL-DN: Einbruch in Geschäft der Caritas

Langerwehe (ots) - Auf dem Pochmühlenweg in Düren sind Unbekannte am Wochenende in ein Jugendheim eingebrochen. Sie entwendeten diverse Elektronikartikel. Dann flüchteten sie. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 13:00 Uhr am Samstag (24.09.2022) und 09:30 Uhr am Montag (26.09.2022) Zutritt zu dem Jugendheim. Sie zerstörten zunächst die Scheibe zum Spielzimmer des Heims. Dann entwendeten sie unter anderem zwei Spielekonsolen. Insgesamt verursachten die Täter ...

mehr