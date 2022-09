POL-DN: Einbruch in Jugendheim

Niederzier (ots) - Auf dem Neuen Friedhof auf der Hambacher Straße in Niederzier haben Unbekannte Schmuck von mindestens 20 Gräbern gestohlen. Insgesamt entstand dabei ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Der oder die Täter waren im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr am Donnerstag (15.09.2022) und 11:00 Uhr am Freitag (16.09.2022) auf dem Friedhof unterwegs. Sie entwendeten an mindestens 20 Gräbern den Grabschmuck. ...

mehr