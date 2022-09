Polizei Düren

POL-DN: Friedhof in Niederzier: Mindestens 20 Gräber beschädigt

Niederzier (ots)

Auf dem Neuen Friedhof auf der Hambacher Straße in Niederzier haben Unbekannte Schmuck von mindestens 20 Gräbern gestohlen. Insgesamt entstand dabei ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich.

Der oder die Täter waren im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr am Donnerstag (15.09.2022) und 11:00 Uhr am Freitag (16.09.2022) auf dem Friedhof unterwegs. Sie entwendeten an mindestens 20 Gräbern den Grabschmuck. Teilweise wurden dabei auch Gräber und Grabsteine beschädigt. Einige Beutestücke konnten noch auf dem Friedhof wiedergefunden werden. Diese wurden an die Geschädigten zurückgegeben.

Die Polizei bittet Zeugen sowie weitere Geschädigte, sich zu melden. Während der Bürozeiten ist die zuständige Sachbearbeiterin unter der 02421 949-8618 zu erreichen, außerhalb der Bürozeiten die Leitstelle, unter der 02421 949-6425.

