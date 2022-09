Polizei Düren

POL-DN: Unfall auf der K2

Düren (ots)

Zwei Schwerverletzte und hoher Sachschaden - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am frühen Montagabend auf der K2 zwischen Arnoldsweiler und Ellen. Ein 24 Jahre alter Mann aus Erftstadt war gegen 18:00 Uhr mit einem Traktor auf der K2, aus Fahrtrichtung Arnoldsweiler kommend, in Richtung Ellen unterwegs. Als ihm ein Pkw, an dessen Steuer eine 29-Jährige aus Düren saß, entgegenkam, bemerkte der 24-Jährige, dass er mit seinem Traktor einen Teil der Gegenfahrbahn nutzte. Um dem entgegenkommenden Fahrzeug mehr Platz einzuräumen, lenkte der Mann aus Erftstadt den Traktor nach rechts in Richtung Grünstreifen. Bei diesem Vorgang geriet der Traktor, nach Angaben des Fahrzeugführers, ins Rutschen. Daraufhin lenkte der 24-Jährige gegen und geriet hierbei erneut auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Pkw der Frau aus Düren. Durch die Kollision der Fahrzeuge wurde die Scheibe der Fahrertür des Traktors beschädigt und der 24-Jährige fiel aus dem Fahrzeug. Der Traktor rollte, über die Leitplanke hinweg, einen Abhang hinunter und kam erst einige Meter weiter zum Stillstand. Die junge Frau aus Düren wurde mit ihrem Pkw durch den Zusammenstoß gegen eine Leitplanke geschleudert. Die beiden Fahrzeugführer erlitten schwere Verletzungen und wurden mit Krankenwagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Pkw der 29-Jährigen erlitt Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die K2 an der Unfallstelle gesperrt.

