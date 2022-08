Polizei Düsseldorf

POL-D: ++Nachtragsmeldung++ Mannesmannufer - Körperverletzungsdelikt - Mann erleidet Stichverletzung - Ermittler suchen dringend Zeugen

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 7. August 2022, 03:00 Uhr

Wie mit Pressebericht von Sonntag gemeldet, wurde im zweiten Fall des letzten Wochenendes ein 29-Jähriger am Sonntagmorgen im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung durch einen Messerstich am Mannesmannufer verletzt. Siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5291092 Nach Zeugenvernehmungen können jetzt zwei der Täter wie folgt beschrieben werden: Der Täter mit Messer wird als 16 bis 18 Jahre alt beschrieben. Er war 1,70 Meter groß und von dünner Statur. Der Mann hatte schwarzes lockiges Haar, das an den Seiten rasiert war. Der zweite Täter kann als kräftig und größer als 1,76 Meter beschrieben werden. Nähere Angaben sind nicht bekannt. Zur Tatzeit waren mehrere Personen vor Ort, welche an den Beteiligten vorbeigingen. Die Kriminalpolizei Düsseldorf fragt nun: "Wer kann Hinweise zur Identität oder den Aufenthalt sowie weitere Informationen, die zur Ergreifung des Täters führen können, geben? Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 36 unter der Rufnummer 0211-8700.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell