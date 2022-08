Polizei Düsseldorf

POL-D: Wülfrath - A535 Richtung Wuppertal - Sattelzug prallt gegen Transporter auf Seitenstreifen - Zwei Personen verletzt - VU- Team im Einsatz

Düsseldorf

Mittwoch, 10. August 2022, 14:41 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet gestern Nachmittag bei Wülfrath der Fahrer eines Sattelzuges auf der A535 zunächst auf den Seitenstreifen, touchierte dort einen liegen gebliebenen Transporter und kam anschließend von der Fahrbahn ab. Der Fahrer des Sattelzuges wurde schwer und der Fahrer des Transporters dabei leicht verletzt. Den ersten Unfallermittlungen zufolge fuhr der Fahrer des Sattelzuges, ein 55-Jähriger aus Remscheid, auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Wuppertal. Dabei geriet er auf den Seitenstreifen und streifte dort den liegengebliebenen Transporter eines 61-Jährigen aus Wuppertal. Danach schleuderte der Sattelzug unkontrolliert über die Fahrbahn, durchbrach rechts die Schutzplanken und rutschte die Böschung hinunter. Dabei verlor der Sattelzug einen Teil seiner Schotterladung, die sich quer über alle Fahrstreifen verteilte. Der 55-Jährige musste von der Feuerwehr aus seinem zerstörten Führerhaus befreit werden. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Der Fahrer aus Wuppertal kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Düsseldorf sicherte vor Ort die Unfallspuren. Während der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen blieb die Richtungsfahrbahn Wuppertal gesperrt. Der Verkehr staute sich temporär bis auf fünf Kilometer zurück. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 200.000 Euro.

