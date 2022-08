Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Betrunken und zu zweit auf E-Scooter unterwegs

Minden (ots)

In der Nacht zu Dienstag hat die Polizei am ZOB an der Lindenstraße eine E-Scooterfahrerin kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass die 21-jährige Mindenerin erheblich alkoholisiert war. Zuvor war die Frau der Streifenwagenbesatzung aufgefallen, da sie einen Jugendlichen (17) auf ihrem Elektroroller mitgenommen hatte.

Da bei der gegen Mitternacht erfolgten Überprüfung ein durchgeführter Atemalkoholtest bei der 21-Jährigen deutlich positiv verlief, musste die Frau ihr Gefährt stehen lassen und mit zur Polizeiwache, wo ihr von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem schlug bei der Mindenerin noch ein Drogenvortest an. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen die 21-Jährige ein.

