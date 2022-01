Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand eines Ackerschleppers im Wangerland - Menschen und Tiere kamen nicht zu Schaden

Wangerland (ots)

Am Montag, dem 03.01.2022, brannte gegen 16.55 Uhr im Wangerland, Ortteil Funnens, auf dem Hof eines landwirtschaftlichen Anwesens ein Ackerschlepper vollständig aus. Der Brand war während des Betriebes des Schleppers an einem Güllemixer entstanden. Durch die Hitzeentwicklung wurde eine Jalousie eines Kuh-Laufstalles beschädigt. Menschen und Tiere kamen nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 26.000 EUR geschätzt. Als Ursache wird nach jetzigen Erkenntnissen von einem technischer Defekt an der Maschine ausgegangen. Der Brand wurde durch die freiwilligen Feuerwehren Hohenkirchen und Minsen, welche mit insgesamt 35 Einsatzkräften vor Ort waren, gelöscht.

