POL-PB: Mutmaßliche Brandstifterin schnell ermittelt

Bad Lippspringe (ots)

(mb) Nach mehreren Mülltonnenbränden an der Savignystraße ist eine Tatverdächtige dingfest.

Am Donnerstagabend (07.10.2021) gegen 19.45 Uhr wurden kurz nacheinander vier brennende Mülltonnen an der Savignystraße gemeldet. Die Tonnen standen im Abstand von 200 Metern zur Abholung an der Straße. Durch die frühzeitige Feststellung konnten größere Schäden verhindert werden. Die Feuerwehr löschte die Brände. Nur die Tonnen wurden beschädigt. Die Polizei nahm Strafanzeigen auf. Anhand einer privaten Videoaufzeichnung konnte festgestellt werden, dass sich zur Tatzeit eine Radfahrerin durch die Straße bewegt und an einer Tonne gezündelt hatte. Die 48-jährige Frau konnte schnell mit Hilfe von Zeugen identifiziert werden. Sie räumte die Tat am Freitag in ihrer Vernehmung ein. Eine Erklärung für das Zündeln konnte sie nicht abgeben. Gegen die Tatverdächtige läuft jetzt ein Strafverfahren.

