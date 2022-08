POL-MI: Zwei Leichtverletzte nach Unfall auf Kreuzung

Minden (ots) - Auf der Viktoriastraße in Höhe der Zufahrt zum Bahnhof kollidierten am späten Sonntagnachmittag zwei Autos. Hierbei zog sich eine Seniorin Verletzungen zu. Der mutmaßliche Unfallverursacher führte seinen Wagen unter Alkoholeinfluss. Zeugenaussagen zufolge befuhr ein 78-jähriger Mindener gegen 18.15 Uhr mit seinem mit vier Personen besetzen Golf die Viktoriastraße in Richtung Wesertor. Als er sich mit ...

mehr