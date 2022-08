Polizei Düsseldorf

POL-D: +++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Duisburg Bruckhausen - A 42 in Richtung Kamp-Lintfort - Schwerer Verkehrsunfall - 56-jährige Pkw-Fahrerin verletzt

Düsseldorf (ots)

+++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Duisburg Bruckhausen - A 42 in Richtung Kamp-Lintfort - Schwerer Verkehrsunfall - 56-jährige Pkw-Fahrerin verletzt - Lange Staus - VU-Team im Einsatz

Dienstag, 9. August 2022, 16:30 Uhr bis 19:45 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag auf der A 42 bei Duisburg wurde eine 56-jährige Pkw-Fahrerin aus Issum so schwer verletzt, dass sie zur stationären Behandlung in eine Klinik transportiert wurde. Lebensgefahr konnte gestern nicht ausgeschlossen werden. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme staute sich der Verkehr auf einer Länge von 4.000 Metern zurück. Die Ermittlungen dauern an.

Zur Unfallzeit war ein 65-jähriger Fahrer aus Gladbeck mit seinem Sattelzug auf der BAB 42 unterwegs. Kurz hinter dem Autobahnkreuz DU-Nord übersah er kurz vor der Baustelle beim Fahrstreifenwechsel von links nach rechts den Honda-Civic der 56-Jährigen. Der Lkw touchierte den Pkw. In der Folge schleuderte der Pkw über die Fahrbahn und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt die Frau schwere Verletzungen. Der Honda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Unfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei erschien vor Ort und sicherte Spuren. Der Verkehr wurde zeitweise an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Für etwa 35 Minuten musste die Richtungsfahrbahn Kamp-Lintfort voll gesperrt werden.

