Polizei Düsseldorf

POL-D: Friedrichstadt - Apotheker überfallen - Unbekannter setzt Pfefferspray ein - Medikamente geraubt - Polizei fahndet und sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Friedrichstadt - Apotheker überfallen - Unbekannter setzt Pfefferspray ein - Medikamente geraubt - Polizei fahndet und sucht Zeugen

Mittwoch, 10. August 2022, 19:00 Uhr

Das Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei, zuständig für Raubdelikte, fahndet nach einem etwa 30 Jahre alten Unbekannten. Dem Mann wird vorgeworfen, gestern Abend in einer Apotheke in Friedrichstadt Medikamente im Wert von mehr als hundert Euro geraubt zu haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Zur Tatzeit hörte der spätere Geschädigte in seiner Apotheke an der Corneliusstraße (Höhe Kirchfeldstraße) im vorderen Bereich (Theke) Geräusche. Ein Unbekannter war gerade damit beschäftigt, Medikamente in seinen Rucksack zu packen. Als der Apotheker eingriff, sprühte ihm der Mann Pfefferspray in die Augen. Mit der Beute konnte der Täter über die Kirchfeldstraße unerkannt flüchten. Der Geschädigte wurde leicht verletzt und war selbst in der Lage sich medizinisch zu versorgen. Eine Tatortbereichsfahndung der Polizei verlief bis in den Abend negativ.

Der Räuber wird als etwa 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß und schlank beschrieben. Er hatte einen dunklen Teint und ein gepflegtes Aussehen. Zur Tatzeit war er mit einer dünnen braunen Jacke, Bluejeans und dunklen Schuhen bekleidet. Er führte einen schwarzen Rucksack mit.

Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 - 870-0.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell