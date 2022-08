Polizei Düsseldorf

POL-D: Nach Vergewaltigung - Polizei fahndet öffentlich mit Phantombild - Wer kennt den Mann?

Düsseldorf (ots)

Bild unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/node/85126

Mit einem Phantombild wendet sich die Düsseldorfer Kriminalpolizei an die Öffentlichkeit und sucht nach einem bislang Unbekannten. Der Mann steht in Verdacht, Anfang März dieses Jahres eine Frau in sein Auto gezerrt und sie an einer unbekannten Örtlichkeit vergewaltigt zu haben.

In der Nacht von Mittwoch, 2. März 2022 zu Donnerstag, 3. März 2022 war eine Frau zu Fuß im Bereich der Kölner Straße unterwegs, als sie plötzlich von einem Mann in einen Pkw gezerrt und im Anschluss von ihm an einer ihr unbekannten Örtlichkeit in dem Auto vergewaltigt wurde. Da die bereits getätigten intensiven Ermittlungen nicht zu der Identifizierung des Täters führten, fahnden Polizei und Staatsanwaltschaft nun öffentlich mit dem Phantombild und bitten um Mithilfe.

Der Unbekannte ist etwa 20 bis 30 Jahre alt und circa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß. Er hat helle Haare, eine normale Statur und sprach akzentfreies Deutsch. Er war mit einem dunkelgrünen Pullover und einer Jeanshose bekleidet.

Laut Angaben des Opfers könnte es sich um einen silberfarbenen oder grauen Kleinwagen gehandelt haben, in dem ein Duftbaum am Rückspiegel angebracht war.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 12 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell