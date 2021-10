Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Frittierfett fängt Feuer - Küche zerstört

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Westhagen, Stralsunder Ring 22.10.2021, 20.08 Uhr

Am Freitagabend kam es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Stralsunder Ring zu einem Küchenbrand, bei der eine Person schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigem polizeilichen Ermittlungsstand geriet gegen 20.08 Uhr ein mit Frittierfett gefüllter Topf auf dem Herd einer dortigen Wohnung in Brand.

Im Esszimmer befanden sich zu dem Zeitpunkt neben den beiden Wohnungseigentümern weitere vier Personen. Zuvor wurde in der Küche das Essen, unter anderem mit heißem Frittierfett zubereitet. Danach vergaß man anscheinend den Herd auszustellen.

Als der Wohnungseigentümer lautes Knistern aus der Küche wahrnahm und nachschaute stellten er fest, dass der Topf auf dem Herd bereits in Flammen stand und diese auf die Küche übergegriffen hatten.

Sofort löschte er die Flammen und alarmierte die Feuerwehr. Anschließend brachte er alle Anwesenden ins Freie.

Die Berufsfeuerwehr war mit einem Löschzug, einem Notarzteinsatzfahrzeug, sowie zwei Rettungswagen vor Ort.

Eine 32 Jahre alte Besucherin der Wohnung musste anschließend mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation mit einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum verbracht werden.

Die Küche ist nicht mehr nutzbar und die Bewohner haben die Nacht in einer anderen Wohnung verbracht. Der entstandene Schaden wird nach ersten Erkenntnissen auf 4.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell