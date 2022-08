Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Alleinunfall mit E-Bike-Fahrerin - 73-Jährige leicht verletzt

Brüggen (ots)

Am 21.08.2022 hat es gegen 12.50 Uhr einen Alleinunfall auf ´Kamerickshof´ in Brüggen gegeben. Eine 73-jährige Niederländerin fuhr mit ihrem E-Bike auf dem Radweg in Fahrtrichtung Brüggen. Die 73-Jährige beabsichtigte in den Waldweg ´Kamerickshof` abzubiegen und verlor bei dem Abbiegevorgang die Kontrolle über ihr E-Bike. Sie stürzte in der Kurve und verletzte sich dabei leicht. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein niederländisches Krankenhaus gebracht. /AM (770)

