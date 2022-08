Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Unfall zwischen Roller-Fahrer und Pkw-Fahrerin - 17-Jähriger schwer verletzt

Viersen (ots)

Am 19.08.2022 hat es gegen 15.00 Uhr einen Unfall auf der Freiheitsstraße in Viersen gegeben. Eine 51-jährige Viersenerin fuhr mit ihrem Pkw auf der Freiheitsstraße in Fahrtrichtung Lindenstraße und beabsichtigte an der Kreuzung Freiheitsstraße / Gerberstraße / Goetersstraße nach links abzubiegen. Bei dem Abbiegevorgang missachtete die Syrerin die Vorfahrt eines 17-jährigen Rollerfahrers. Der Nettetaler fuhr bei grün mit seinem Roller über die Kreuzung und konnte eine Kollision mit der linksabbiegenden 51-Jährigen nicht mehr verhindern. Auf Grund der Kollision stürzte der 17-Jährige und verletzte sich dabei schwer. /AM (769)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell