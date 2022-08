Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Raubüberfall auf Juweliergeschäft im Dezember 2020 - "Aktenzeichen XY...ungelöst" berichtet über den Vorfall

Viersen (ots)

Am 09. Dezember 2020 hat es in Viersen-Süchteln auf dem Lindenplatz einen Raubüberfall auf ein Juwelier-Geschäft gegeben. Maskierte unbekannte Täter forderten die Geschäftsinhaberin mit einer Schusswaffe auf, ihnen Bargeld und Schmuck auszuhändigen. Nach dem Überfall flohen die Täter fußläufig, und der entwendete Schmuck ist bis zum heutigen Tag verschwunden. Die Redaktion der ´Aktenzeichen XY...ungelöst` interessiert sich für diesen Fall, und das Ausstrahlungsdatum steht kurz bevor: Am 24. August 2022 läuft die Sendung um 20.15 Uhr im ZDF. Kriminalhauptkommissar Ralf Sprotte wird im Rahmen der Sendung als Studiogast zu sehen und zu hören sein. Während der Sendung und auch schon vorab auf der Homepage der Polizei Viersen werden einige Bilder von entwendeten Schmuckstücken zu sehen sein. Die Polizei nimmt gerne Hinweise zu den entwendeten Schmuckstücken entgegen. Wenn Ihnen die gezeigten Schmuckstücke bekannt vorkommen, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. Die Schmuckstücke können Sie hier sehen: https://viersen.polizei.nrw/artikel/wer-kennt-diese-schmuckstuecke Wir freuen uns, wenn Sie die Sendung am 24.08.2022 einschalten. / AM (768)

