Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 220820: Nettetal-Lobberich: Einbruch in Grundschule - Polizei bittet um Hinweise

Nettetal-Lobberich (ots)

In der Zeit zwischen dem 19.08.2022, 16.00 Uhr, und dem 20.08.2022, 07.00 Uhr, hat es einen Einbruch in die Grundschule auf der Sassenfelder Straße in Nettetal-Lobberich gegeben. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt durch die Kellerfenster ins Gebäude. Dort durchwühlten sie zwei Teilbereiche des Schulgebäudes. Ob sie etwas entwendeten, ist bislang unklar. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Viersen unter der Telefonnummer 02162/377-0. /BJ (766)

