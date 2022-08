Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Raub auf der Straße - Frau wurde die Halskette abgerissen

Tönisvorst (ots)

Am heutigen Samstag, 20. August 2022, gegen 08:50 Uhr wurde auf der Straße Ostring in Tönisvorst - St. Tönis einer 84jährigen Dame die Halskette abgerissen. Die Dame stand auf der Straße und wurde von zwei männlichen Personen angesprochen. Während der erste nach dem Weg fragte, riss der andere plötzlich an der Halskette. Hierbei riss die Kette und die Täter konnten zwei goldene Anhänger erbeuten. Nachdem die Dame um Hilfe rief, flüchteten beide Männer und stiegen in 50 Meter Entfernung in einen größeren hellen PKW Kombi. Die Geschädigte konnte leider das Kennzeichen nicht erkennen. Das Fahrzeug entfernte sich in Richtung Krefeld. Eine Nahbereichfahndung nach den Tätern verlief negativ. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Täter 1 : Ca. 190cm groß, etwas kräftiger gebaut, schwarzes Haar, kurzer Wangen/Kinn Bart, Schwarze Kleidung, Alter augenscheinlich 20-30 Jahre, Südländisches Aussehen

Täter 2 :

Etwas über 190 cm groß, eher dünn, schwarzes Haar, kein Bart, Schwarze Kleidung,Alter augenscheinlich 20-30 Jahre, Südländisches Aussehen. Ein ähnliches Raubdelikt, jedoch von zwei Frauen begangen, wurde mit Meldungsnummer 761 am gestrigen Freitag in Viersen gemeldet. Ob hier ein Zusammenhang besteht, steht noch nicht fest. /fd (764)

