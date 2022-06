POL-PDKL: Mehrere Verkehrsverstöße durch Kurierfahrer

Blaubach (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich bisher unbekannte Täter Zutritt zu einem Hotel bzw. Restaurant in der Kuseler Straße. Aus einem dortigen Büroraum entwendeten der oder die Täter mehrere tausend Euro Bargeld sowie einen Fernseher. Wer Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Kusel unter 06381/919-0 oder per Mail (pikusel@polizei.rlp.de) zu ...

mehr