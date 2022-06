Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstähle in der Nacht auf Sonntag

Nanzdietschweiler (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in Nanzdietschweiler mehrere abgestellte PKWs geöffnet und durchwühlt. Hierbei wurden durch den oder die Täter auch einzelne Gegenstände entwendet. In der Kreuzhofstraße wurde von einem Grundstück u.a. ein Anhänger gestohlen. Aus einer Garage im Eichenweg wurden zwei E-Bikes sowie ein Gartengerät entwendet. Im Laufe des Morgens konnte ein Quad mit dem gestohlenen Anhänger sowie Gartengerät auf einem Radweg zwischen Elschbach und Nanzdietschweiler festgestellt werden. Ebenfalls wurden die beiden E-Bikes aufgefunden und sichergestellt. Der Wert der entwendeten Gegenstände wird auf ca. 7.500EUR geschätzt. Wer Hinweise zu den einzelnen Taten geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Kusel unter der Tel. 06381/919-0 oder per Mail (pikusel@polizei.rlp.de) zu melden. |pikus

