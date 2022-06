POL-PDKL: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ramstein-Miesenbach (ots) - In der Mackenbacher Straße in Ramstein-Miesenbach wurde am frühen Samstagabend bei einem 46-jährigen VW-Fahrer aus dem Landkreis Kaiserslautern intensiver Atemalkoholgeruch festgestellt. Der Fahrer wurde zum Atemtest gebeten, was ein Ergebnis von 1,38 Promille ergab. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Seinen Führerschein ist er erst einmal los. |pilan Kontaktdaten für Presseanfragen: ...

mehr