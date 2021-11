Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einer schlägt, der andere beleidigt

Kaiserslautern (ots)

Zwei Männer sind sich am Donnerstagnachmittag in der Marktstraße sozusagen in die Haare geraten. Warum es gegen 17.20 Uhr zum Streit zwischen den beiden 43 und 46 Jahre alten Männern kam, ist unklar; Alkohol war auch im Spiel.

Zunächst schlug der Ältere dem Jüngeren auf die Nase, so dass dieser verletzt wurde. Die Verständigung eines Rettungswagens lehnte der 43-Jährige aber ab.

Anschließend beleidigte er dann den 46-Jährigen, so dass nun gegen beide Männer strafrechtlich ermittelt wird - gegen den einen wegen Körperverletzung und gegen den anderen wegen Beleidigung. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell