Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto landet auf dem Dach

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Unfalls war am Donnerstagabend die Merkurstraße kurzzeitig gesperrt. Ein 18-jähriger Autofahrer war mit seinem Pkw auf eine Verkehrsinsel geraten. Der Mann verlor die Kontrolle über seinen Wagen, so dass das Fahrzeug regelrecht durch die Luft schleuderte. Der Pkw landete auf dem Dach. Beide Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Die Polizei geht davon aus, dass der 18-Jährige mit unangepasster Geschwindigkeit fuhr. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme war die Merkurstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. |erf

