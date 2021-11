Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Aufmerksame Zeugen können Täter beschreiben

Kaiserslautern (ots)

Dank aufmerksamer Zeugen konnte ein Diebstahl im St.-Quentin-Ring am Donnerstagmittag schnell geklärt werden. Ein amtsbekannter 22-Jähriger steht im Verdacht, sich aus einem Auto illegal selbst bedient zu haben.

Das Opfer, ein 48-jähriger Firmenmitarbeiter, war gegen 13 Uhr gerade dabei, Arbeitsmaterialien in seinen Firmenwagen zu laden. Dafür musste er mehrmals zwischen einem Anwesen und dem Fahrzeug hin und her laufen, das Auto ließ er in dieser Zeit unverschlossen.

Ein Dieb nutzte die Gelegenheit, öffnete die Fahrertür und griff sich ein Mäppchen, das auf dem Armaturenbrett abgelegt war. Darin befand sich etwas Kleingeld und ein Schlüssel.

Was der Täter aber nicht bemerkt hatte: Er war beobachtet worden. Die Zeugen konnten den Dieb so gut beschreiben, dass die Polizisten schnell klären konnten, um wen es sich dabei handelt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell