Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (319/2021) Schwerer Unfall bei Einsatzfahrt - Göttinger Polizist und Autofahrer aus dem Landkreis Northeim schwer verletzt

Göttingen (ots)

Göttingen, An der Lutter/Hannoversche Straße Montag, 23. August 2021, gegen 18.20 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Bei einem schweren Verkehrsunfall während einer sog. Einsatzfahrt sind am Montag (23.08.21) gegen 18.20 Uhr im Kreuzungsbereich An der Lutter/Hannoversche Straße/B 27 ein Göttinger Polizeibeamter und ein Autofahrer aus dem Landkreis Northeim schwer verletzt worden. Der am Steuer sitzende Polizist wurde in dem zivilen Funkstreifenwagen eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr befreit werden. Rettungswagen brachten beide Verletzten in die Uniklinik. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kreuzung bis ca. 20.30 Uhr teilweise gesperrt.

Nach ersten vorliegenden Informationen kam Beamte mit dem zivilen Opel unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten aus Richtung "An der Lutter" und wollte geradeaus über die Hannoversche Straße weiter auf die B 27 fahren. Im Kreuzungsbereich kollidierte das Fahrzeug dann aus noch ungeklärten Gründen mit einem von rechts aus Richtung Weende kommenden Mercedes.

Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Zivilwagen und schleuderte mit der Fahrerseite gegen einen Ampel- und einen Laternenmasten.

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Höhe des Gesamtschadens ist zurzeit noch offen.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell