POL-DN: Erneut Werkzeug aus Transporter gestohlen

Düren (ots)

In der Wewordenstraße in Düren wurde in der Nacht auf Mittwoch (28.09.2022) erneut ein Transporter aufgebrochen und ausgeräumt. Der oder die Täter machten dabei Beute im vierstelligen Eurobereich.

Der Wagen wurde am Dienstag gegen 16:00 Uhr in der Wewordenstraße abgestellt. Um 07:00 Uhr am Mittwoch fiel der Diebstahl dann auf. Der oder die Täter brachen den Transporter auf. Dann entwendeten sie unter anderem Bohrmaschinen und mehrere Stemmhämmer. Die Täter machten damit Beute im unteren vierstelligen Eurobereich. Zudem entstand an dem Fahrzeug ein Sachschaden, ebenfalls im unteren vierstelligen Bereich.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, wenden sich bitte an die Leitstelle unter der 02421 949-6425.

