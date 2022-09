Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: 1. Märkischer Feuerwehrtag

Märkischer Kreis (ots)

Am Samstag, den 17. September 2022 veranstaltet der Feuerwehrverband Märkischer Kreis e.V. den 1. Märkischen Feuerwehrtag in Herscheid. Den 3.500 Mitgliedern des Verbandes wurden Angebote gemacht, an Workshops, Dialogreihen und an der Hausmesse mit namhaften Feuerwehrprdouktherstellern teilzunehmen. Nach wochenlanger und arbeitsreicher Vorbereitung werden am kommenden Samstag rund 140 Teilnehmer an den verschiedenen Workshops zum Thema "Technische Hilfeleistung" teilnehmen. Weitere Besucher der Vorträge und auch zivile Besucher der Hausmesse werden ab 8:00 Uhr am Bildungszentrum Herscheid, Bergstraße 7, erwartet. Die Feuerwehr Herscheid übernimmt die Bewirtung der Besucher und Teilnehmer. Der geschäftsführende Vorstand des Feuerwehrverbandes MK e.V., steht Ihnen vor Ort für Fragen und Erläuterungen der Veranstaltung gerne zur Verfügung.

https://feuerwehrverband-mk.de/save-the-date/

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell